В Новом Уренгое прохожие утром обнаружили на улице труп

В Новом Уренгое проводится доследственная проверка из-за обнаружения на улице трупа. Тело 45-летнего мужчины утром 21 октября у дома № 110 на ул. Магистральная увидели прохожие.
Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, личность мужчины уже установлена. «В настоящее время проводятся следственные мероприятия, в том числе связанные с назначением комплекса судебно-криминалистических экспертиз, направленных на установление причин смерти мужчины.По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – уточнили окружном Следкоме.
Новый Уренгой, Дарья Котова
Новый Уренгой. Другие новости 21.10.20
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