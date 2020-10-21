На Ямале резко выросла смертность от коронавируса

В ЯНАО резко выросла заболеваемость и смертность от коронавируса. По состоянию на 21 октября выявлено 175 вновь инфицированных. С начала пандемии заболели 18 тыс 761 человек. Общее число летальных исходов – 111. С 17 октября по сегодняшний день на Ямале скончались пять человек, у которых Covid-19 был подтвержден лабораторно.

Как сообщает 21 октября оперативный штаб региона, в Салехарде за сутки скончались два пациента. Это 74-летний мужчина и 60-летняя женщина. Оба пожилых человека имели сопутствующие хронические заболевания.

Из 175 новы случаев, выявленных за последние сутки, 163 приходятся на населенные пункты, на месторождениях инфицировались 12 вахтовиков. Самый большой суточный прирост фиксируется в Салехарде, где 33 новых случая коронавируса. Второе место занимает Муравленко, там 23 инфицированных. Непростой ситуация остается в Ноябрьске, где к 21 октября выявлено 19 инфицированных.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 21.10.20

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