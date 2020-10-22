На Ямале от коронавируса скончалась медсестра

В Ноябрьске на 56 году жизни скончалась медсестра Лидия Виздоага. Медработник, заразившись коронавирусом, не смогла справиться с болезнью.

Как сообщает «Ноябрьск24», Лидия Виздоага с 1999 года работала в СПИД-центре. В медучреждении подтвердили, что у медсестры был лабораторно подтвержден Covid-19.

Ранее, в июне 2020 года, от коронавиурса в Ноябрьске скончалась 47-летняя фельдшер службы скорой помощи. Женщина почти месяц была подключена к аппарату ИВЛ, но спасти ее не удалось.

На Ямале с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заболели 18 тыс 761 человек. Летальных исходов за весь период – 111.

Ноябрьск, Дарья Котова

Ноябрьск. Другие новости 21.10.20

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