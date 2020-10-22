Жителям Ямала продолжат бесплатно выдавать набор лекарств от ОРВИ

Правительством ЯНАО принято решение продлить действие программы по бесплатной выдаче лекарств северянам, которым медики диагностировали ОРВИ. Населению Ямала уже выдано более 62 тыс наборов с медпрепаратами.

Такая мера социальной поддержки появилась в регионе после того, как в ЯНАО из-за пандемии коронавируса был объявлен режим повышенной готовности.

«И поскольку режим в последний раз был продлен сразу на месяц, органам здравоохранения пришлось в экстренном порядке запрашивать дополнительное финансирование и формировать контракты. Это заняло время», – прокомментировал руководитель депздрава ЯНАО Сергей Новиков и отметил, что в этом сезоне заболеваемость ОРВИ увеличилась в три-пять раз.

Все лекарства, которые своевременно не получили пациенты, будут им доставлены со второй волной поставок. На данный момент заключены госконтракты, поставщики лекарств отгружают медикаменты на Ямал, они поступят в ближайшее время, уточнили в окружном правительстве.

Наборы лекарств комплектуются в аптеках вручную для каждой категории граждан и доставляются в города и сельские поселения. Фиксируется высокий спрос на такие бесплатные наборы.

В пресс-службе правительства ЯНАО также отметили, что наборы лекарств ранжируются по возрасту пациентов и типу течения заболевания. Если в сентябре был ажиотаж на детские наборы, то сейчас чаще болеют взрослые.

Салехард, Дарья Котова

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