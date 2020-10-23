Терминал в аэропорту Нового Уренгоя будет строить турецкий консорциум

Аэропорт Нового Уренгоя (входит в холдинг «Аэропорты Регионов», объединяющий аэропортовые активы группы «Ренова» Виктора Вексельберга) заключил договор подряда на строительство пассажирского терминала. Победителем конкурса стала компания ООО «Лимакмаращстрой» (Limak Marash), об этом 23 октября сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Данный подрядчик строил аэропорт «Платов» (Ростов-на Дону), который также входит в холдинг «Аэропорты Регионов».

Конкурс по поиску подрядной организации, которая будет и проектировать, и строить (схема Design&Build Project ) терминал в аэропорту Нового Уренгоя, был объявлен в марте 2020 года.

Модернизация аэропорта в газовой столице Ямала ведется с 2018 года в рамках договора концессии. Реконструкция взлетно-посадочной полосы началась в 2019 году. Сейчас авиаторы планируют начать строительство терминала. Общая сумма вложений составит порядка 11 млрд рубдей.

Новый пассажирский терминал крупнейшего авиаузла Ямала площадью 18 тыс. кв. м будет оснащён тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час и 1,45 млн – в год. Отличительной особенностью аэровокзального комплекса станет тёплый бас-гейт (тоннель для автобусов), расположенный в самом терминале и предназначенный для посадки и высадки пассажиров в перронные автобусы в закрытом помещении.

При росте пассажирооборота до 1,5 млн человек в новоуренгойском аэропорту будет открыт международный терминал. Такое условие также прописано в соглашении между УК «Аэропорты Регионов» и ямальским правительством.

Справка: Турецкая компания Limak (Турция) и российская компания «Маращстрой» в 2015 году объявили о создании объединенной группы. Турецкий консорциум «Лимакмаращстрой» (российское юрлицо – ООО «Лимакмаращстрой») в 2017 году сдал в эксплуатацию новый аэропорт «Платов». Также компания является подрядчиком строительства международных аэропортов в Волгограде и Хабаровске.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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