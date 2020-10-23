Рекордное число пациентов с Covid-19 скончались на Ямале за сутки

В ЯНАО от коронавируса за сутки скончались пять человек. Такого количества летальных исходов за один день в округе еще фиксировалось. Общее число умерших с начала пандемии увеличилось до 119, сообщает оперативный штаб Ямала.

Как уточнила глава окружного оперштаба Татьяна Бучкова, из пяти летальных случаев три зафиксированы в Новом Уренгое. Умерли два пенсионера – 80-летняя женщина и 84-летний мужчина. Также не удалось спасти 40-летнего мужчину.

«В Салехарде умерла женщина 1955 года рождения. В Надыме скончался 71-летний мужчина. К сожалению, интенсивная терапия и все усилия врачей не принесли результата», – прокомментировала Татьяна Бучкова.

Как сообщал «Новый День», в четверг, 22 октября, на Ямале от коронавируса скончались три человека.

Салехард, Дарья Котова

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