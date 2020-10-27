Ямальский сенатор Ледков получил еще один пост

Сенатор Григорий Ледков, представляющий в Совете Федерации Ямал, избран председателем Общественного совета Арктической зоны России. Его назначение состоялось 26 октября.

Главная задача данной структуры – контроль за соблюдением прав и интересов коренных и малочисленных народов Севера и мониторинг влияния реализуемых инвестиционных проектов на экологию российской Арктики. От ЯНАО в состав Общественного совета также вошли президент регионального общественного движения «Ассоциация КМНС «Ямал-потомкам!» Эдуард Яунгад и заместитель председателя Общественной палаты региона Евгений Забродин.

51-летний Григорий Ледков в сентября 2020 года был избран депутатом заксобрания ЯНАО седьмого созыва. В этот момент он был действующим депутатом Госдумы РФ, но вскоре досрочно сложил с себя депутатские полномочия. 24 сентября парламент Ямала проголосовал за то, чтобы Григорий Ледков стал сенатором. Мандат Ледкова в ямальском заксобрании получил советник главы Ямальского района Тимофей Лаптандер.

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