На Ямале за сутки от коронавируса скончались три человека

В ЯНАО от коронавируса за сутки скончались еще три человека, сообщает 27 октября оперативный штаб региона. Общее число летальных исходов увеличилось до 130.

По состоянию на 27 октября, в округе выявлен 181 новый случай коронавируса. Сейчас в больницах региона находятся 29 пациентов, чье состояние оценивается как тяжелое. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии.

С начала пандемии новой инфекцией на Ямале заболели 19 тыс 825 человек. Коронавирусный режим повышенной готовности действует в ЯНАО до 1 ноября. В оперштабе региона уточнили, что, учитывая ситуацию, особый режим будет продлен.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 27.10.20

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