В двух главных городах Ямала дети осквернили Вечный огонь

Прокуратура ЯНАО провела проверку по двум недавним фактам осквернения Вечного огня.

Как сообщили 27 октября в надзорном ведомстве, в Новом Уренгое группа подростков сжигала в Вечном огне возложенные к нему цветы. В столице ЯНАО – Салехарде, две 9-летние девочки закидали огонь снежками, потушив его.

После вмешательства прокуратуры администрация Нового Уренгоя приняла решение оборудовать площадь с Вечным огнем камерами видеонаблюдения. Камеры в памятном месте заработают к 1 ноября.

Что касается школьниц из Салехарда, то их имена известны. «С несовершеннолетними и их родителями проведена профилактическая работа, собранные материалы будут обсуждены на заседании муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», – уточнили в окружной прокуратуре.

Новый Уренгой, Салехард, Дарья Котова

Новый Уренгой, Салехард. Другие новости 27.10.20

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