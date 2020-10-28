На Ямале растут ежедневные показатели смертности от Covid-19

В ЯНАО к 28 октября от коронавируса скончались четыре человека. За вчерашний день, напомним, три смерти. Общее число летальных исходов увеличилось до 134.

«На Ямале зафиксировано четыре летальных исхода у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией: две женщины умерли в Надыме, пожилая женщина и мужчина преклонного возраста в Салехарде. За их жизнь до последнего боролись врачи. Все они находились на поддержке аппаратов ИВЛ. Но интенсивная терапия, к сожалению, не дала результатов», – прокомментировала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Смертность от коронавируса в округе резко выросла в октябре. На 1 октября в ЯНАО было 99 летальных исходов, то есть за неполный месяц скончались 35 человек.

Салехард, Дарья Котова

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