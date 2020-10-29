На Ямале главными очагами коронавируса стали три города и один район

На Ямале к 29 октября лабораторно подтверждено 182 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших перешагнуло отметку 20 тысяч.

Как сообщает 29 октября оперативный штаб ЯНАО, почти все новые случаи выявлены в населенных пунктах. На месторождениях за сутки Covid-19 подтвердился у 10 вахтовиков.

Больше всего заболевших в Ноябрьске, там за сутки заразились 29 человек. Чуть меньше, 27 инфицированных, выявлено в Надымском районе. В число антилидеров также входят Муравленко (23 заболевших) и Лабытнанги (20 заболевших).

Столица Ямала – Салехард, и Новый Уренгой показывают сокращение суточного прироста. В обоих городах за сутки 34 вновь инфицированных.

Ноябрьск, Надымский район, Дарья Котова

Ноябрьск, Надымский район. Другие новости 28.10.20

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