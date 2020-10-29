В Новом Уренгое на игровой площадке в торговом центре серьезно травмировался ребенок

Прокуратура ЯНАО проводит проверку в торговом центре «Проспект» в Новом Уренгое. В ТЦ в игровой зоне пострадал малолетний ребенок.

Как сообщили 29 октября в надзорном ведомстве, ЧП произошло несколько дней назад – 24 октября. «Малолетний житель Нового Уренгоя получил травму позвоночника в игровой зоне «дельфин» торгового центра «Проспект», – сообщили в окружной прокуратуре.

К прокурору обратились родители пострадавшего ребенка. Сейчас в ТЦ проводится проверка, силовики дадут оценку действиям работников игровой зоны по соблюдению требований безопасности игрового оборудования.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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