Ямал опять побил рекорд по коронавирусной смертности

На Ямале от коронавируса за сутки скончались пять человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии – 141. Только за октябрь Covid-19 унес 42 жизни.

Пациенты с лабораторно подтвержденным Covid-19 умерли в Пуровском районе, Ноябрьске, Новом Уренгое и Надыме. «Трое мужчин и две женщины пожилого возраста находились на искусственной вентиляции легких. Их состояние усугубилось хроническими заболеваниями. Интенсивная терапия, к сожалению, не принесла результата», – прокомментировала руководитель оперштаба региона Татьяна Бучкова.

Напомним, по состоянию за 29 октября в ЯНАО от коронавируса скончались два человека. А на начала текущего месяца было 99 летальных исходов.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 29.10.20

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