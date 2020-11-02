На Ямале число заболевших в десять раз превышает привычные показатели осени

В некоторых территориях ЯНАО превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом 2 ноября сообщила глава оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

«Каникулы в школах дали положительный эффект – заболеваемость детей как ОРВИ и гриппом, так и коронавирусом сократилась. Тем не менее, эпидпорог на Ямале превышен. Здравоохранение работает в очень напряженном режиме, кое-где число заболевших в десять раз превышает привычные для сезона показатели», – уточнила Татьяна Бучкова.

Напряженная ситуация складывается и с распространением коронавирусной инфекции. Из-за сложной эпидситуации особый режим – режим повышенной готовности, продлен на Ямале до 1 декабря 2020 год.

В ЯНАО по состоянию на 2 ноября общее число заболевших увеличилось до 20 тыс 924. Летальных исходов с начала пандемии – 146.

Салехард, Дарья Котова

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