На Ямале мошенник взломал аккаунт мэрии и объявил сбор денег для больной мамы

Мошенники взломали официальную страницу мэрии Ноябрьска в социальной сети «ВКонтакте» и разместили пост о сборе денег для женщины, пострадавшей в ДТП.

Пост появился на странице «Администрация Ноябрьска». От имени городской мэрии к жителям города обратился мужчина, который представился сыном больной женщины. Он рассказал грустную историю и попросил пожертвовать деньги на лечение «мамы». Об этом сообщает издание «Ноябрьск24».

«Здравствуйте, пишу и не могу сдержать слез, помогите мне, прошу Вас. Моя мама переходила дорогу на пешеходном переходе и ее сбила машина. Мама лежит в реанимации, у нее сломаны рёбра и ноги, это заживет, но угроза для жизни стала – сильное повреждение головного мозга. Ей срочно нужна операция, имплант в череп. Нам выставили счёт на операцию, стоимость которой составляет 689 000 Рублей. У меня нет таких денег, мне всего 17 лет, я ещё учусь в колледже на первом курсе», – обратился к жителям Ноябрьска «сын жертвы ДТП».

Горожане сделали несколько репостов поста. Журналисты «Ноябрьск 24» проверили информацию и обнаружили еще десятки аналогичных постов в других сообществах соцсети «ВКонтакте». В мэрии Ноябрьска уже подтвердили, что публикация произошла из-за взлома. В данный момент пост удален.

Ноябрьск, Дарья Котова

Ноябрьск. Другие новости 02.11.20

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