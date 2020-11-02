Умирающий поселок Газ-Сале на Ямале хотят присоединить к районному центру

Депутаты думы Тазовского района 2 ноября обсудили судьбу поселка Газ-Сале. Как сообщается на сайте районной администрации, депутаты рассматривают возможность присоединения села к районному центру.

«Решение о выражении согласия о присоединении будет направлено в окружное правительство. В случае одобрения, присоединение произойдет не ранее, чем через пять лет. Такой срок необходим, чтобы изменение юридического статуса села не повлияло на получение переезжающими мер поддержки», – сообщается на сайте мэрии Тазовского района.

Источники «Нового Дня» в окружном правительстве уточняют, что какой бы статус не получило село Газ-Сале, это не повлияет на выплату единовременного пособия селянам, которые захотят сменить место жительства.

В Газ-Сале Тазовского района, который появился на Ямале в 60-ых годах на месте базы нефтеразведчиков, 80% жилого фонда признано аварийным. Ликвидировать населенный пункт дешевле, чем вкладываться в его развитие.

В начале 2020 года администрация Тазовского района провела анкетирование селян, чтобы выяснить, каким они видят будущее Гас-Сале. Было опрошено 2423 человека (это 98% населения), и более 94% граждан, проживающих в Газ-Сале, высказались за закрытие населенного пункта.

Опрос показал, что абсолютное большинство хочет переселиться в Новый Уренгой, Тазовский, Тюмень, а также другие города.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, комментируя историю поселка, всегда подчеркивал, что решение о переезде будут принимать только жители. А расселение населенного пункта, выплаты пособий на покупку другого жилья должно пройти по принципу справедливости. Правительство Ямала готово предоставить людям дополнительные гарантии. Для этого приняты окружные законы, содержащие меры поддержки для переезжающих.

Тазовский район, Дарья Котова

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