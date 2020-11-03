На Ямале за сутки от коронавируса скончались четыре человека

В ЯНАО по состоянию на 3 ноября от коронавируса скончались четыре человека – пациенты больниц Салехарда и Надыма. Общее число летальных исходов увеличилось до 150.

Как сообщает оперативный штаб округа, у всех умерших Covid-19 был подтвержден лабораторно. «Скончались возрастные пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями. Интенсивная терапия и все усилия врачей, к сожалению, результата не дали», – прокомментировала руководитель оперштаба Ямала Татьяна Бучкова.

С начала пандемии коронавирусом на Ямале заразились 21 тыс 108 человек. Из-за осложнения эпидобстановки режим повышенной готовности был продлен на Ямале до 1 декабря.

Салехард, Дарья Котова

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