На Ямале растет заболеваемость коронавирусом на месторождениях

На Ямале к 5 ноября выявлено 187 новых случаев коронавируса. В населенных пунктах за сутки инфицировались 153 человека. На месторождениях выявлено 34 новых случая. По данным за вчерашний день инфицировались 23 вахтовика.

Как сообщает оперативный штаб округа, больше всего заболевших в Лабытнанги (18 человек). Далее следуют Салехард (17), Ноябрьск (16) и Новый Уренгой (15).

С начала пандемии коронавирусом на Ямале заболели 21 тыс 480 человек. В том числе, 4 тыс 344 вахтовика и 17 тыс 136 жителей населенных пунктов.

В данный момент, уточняют в оперштабе ЯНАО, 56 человек находятся в больницах в тяжелом состоянии, еще два пациента – в крайне тяжелом состоянии.

Салехард, Дарья Котова

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