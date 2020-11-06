На Ямале от коронавируса за сутки скончались два человека

На Ямале от коронавируса за сутки скончались два пожилых человека. Как сообщает 6 ноября оперативный штаб региона, пациенты находились в больницах Салехарда и Лабытнанги. Общее число летальных исходов с начала пандемии увеличилось до 155.

«На Ямале зафиксировано два летальных исхода у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Скончались мужчина из Лабытнанги 1950 года рождения и 82-летняя женщина в Салехарде. Интенсивная терапия и усилия врачей, к сожалению, не принесли результата», – сообщила руководитель оперштаба региона Татьяна Бучкова.

С начала пандемии коронавирусом на Ямале инфицировались 21 тыс 669 человек.

Салехард, Дарья Котова

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