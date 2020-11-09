С сегодняшнего дня школьники Ямала переходят на дистант

В школах ЯНАО ученики 6-11 классов с понедельника, 9 ноября, переходят на дистанционное обучение. На уроки в школу будут приходить только ученики с 1 по 5 класс.

Изменения по организации учебного процесса, связанные с ухудшением эпидситуации в округе, внесены в постановление ямальского губернатора от 16 марта. Дистант продлится до 30 ноября.

«На каникулах во всех образовательных учреждениях проведена генеральная уборка и тщательная дезинфекция, в школах будут реализованы все профилактические меры безопасности», – уточнили в оперативном штабе региона.

В пресс-службе ямальского губернатора уточнили, что до 30 ноября студенты ссузов, подведомственных департаменту образования ЯНАО, переводятся на смешанный тип обучения. «Теоретический материал они будут получать в дистанционном формате, а практические занятия малыми группами будут проходить в очном режиме со строгим соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора», – отметили в департаменте.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 06.11.20

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