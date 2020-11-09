На Ямале закрылась самая востребованная переправа

Паромная переправа Салехард-Лабытнанги закрылась до следующего сезона. Как уточнил директор дирекции транспорта ЯНАО Виталий Лагутин, до формирования зимника людей до столицы ЯНАО и обратно будут перевозить вертолетами.

«Вертолеты готовы к выходу на линию, но все будет зависеть от погодных условий. Если у вас запланирована поездка авиа или ж/д транспортом рекомендуем заранее перебраться на нужный берег и обязательно перед поездкой ознакомиться с прогнозом погоды», обратился к ямальцам Лагутин.

Взрослый билет на вертолет будет стоить 1130 рублей, детский – 565. Плюс действует тариф на провоз багажа. При этом рейсы будут выполняться при загрузке вертолета не менее 50% на круговой рейс.

В дирекции транспорта отметили, что после установления необходимой толщины льда на линию выйдут два судна на воздушной подушке «Нептун – 23». Стоимость проезда для пассажира «подушки» составит 135 рублей – для взрослого пассажира, 67,5 рублей – для детей, стоимость провоза багажа – 13,5 рублей за 10 кг. Автодороги, напомним, между этими городами нет.

Салехард, Лабытнанги, Дарья Котова

Салехард, Лабытнанги. Другие новости 09.11.20

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