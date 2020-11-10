На Ямале с начала ноября от коронавируса скончались 16 человек

На Ямале с 1 по 10 ноября от коронавируса скончались 16 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии – 162.

Сообщения о гибели ямальцев поступают от оперативного штаба ЯНАО практически ежедневно. По данным на 10 ноября в округе от Covid-19 скончались два человека, оба – пожилые люди.

«В Надыме скончалась 71-летняя женщина, а в Лабытнанги – 85-летний мужчина. Коронавирус протекал у них на фоне серьезных хронических заболеваний сердца, ослабленные пациенты, несмотря на все усилия врачей, не справились с болезнью», – прокомментировала руководитель оперштаба Ямала Татьяна Бучкова.

Из-за ухудшения эпидситуации особый коронавирусный режим на Ямале продлен до 1 декабря 2020 года.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 10.11.20

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