Оперштаб ЯНАО сообщил о невероятном количестве коронавирусных смертей

В ЯНАО 11 ноября в статистику летальных исходов от Covid-19 попали 7 случаев. Общее число умерших с начала пандемии увеличилось до 169.

Как уточнила руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова, всплеск связан с тем, что в статистику вошли летальные случаи за несколько предыдущих дней.

«К сожалению, иногда экспертиза занимает время, и о причине смерти мы можем с уверенностью сказать лишь спустя несколько суток. Так, двое пожилых мужчин из Ноябрьска, две женщины в Салехарде и Надыме умерли в разные дни на прошлой неделе. Другие пациенты – один мужчина и две женщины – скончались в Салехарде и Ноябрьске. Возраст и хронические заболевания, несмотря на все усилия докторов, не позволили им побороть инфекцию», – прокомментировала Татьяна Бучкова.

С начала пандемии на Ямале коронавирусом заболели 22 тыс 633 человека. Умерло – 169. С 1 ноября по сегодняшний день в ЯНАО от коронавируса скончались 23 человека.

Салехард, Дарья Котова

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