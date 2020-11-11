На Ямале главными очагами Covid-19 стали две территории

В ЯНАО по состоянию на 11 ноября коронавирусом заболели 194 человека. С начала пандемии инфицированных – 22 тыс 633 человека.

Как сообщает оперативный штаб региона, из 194 вновь заболевших 16 человек – вахтовики. Остальные инфицированные – жители населенных пунктов.

Самый высокий суточный прирост демонстрируют Ноябрьск и Приуральский район, где 27 и 25 заболевших соответственно. В числе антилидеров также Надымский район (плюс 21) и Муравленко (плюс 19). В Салехарде и Новом Уренгое выявлено по 14 новых случаев коронавируса.

Как сообщал «Новый День», на Ямале резко выросла смертность от коронавируса. С начала ноября от новой инфекции скончались 23 человека. Всего в ЯНАО за весь период пандемии зафиксировано 169 летальных случаев от Covid-19.

Ноябрьск, Салехард, Дарья Котова

Ноябрьск, Салехард. Другие новости 11.11.20

Оперштаб ЯНАО сообщил о невероятном количестве коронавирусных смертей. / Суд Салехарда вынес приговор экс-депутату и энергетику, которого поймали на взятке. / На Ямале с начала ноября от коронавируса скончались 16 человек. Читать дальше

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