Оперштаб ЯНАО сообщил сразу о семи умерших от Covid-19

На Ямале общее число летальных исходов от коронавируса увеличилось до 176. В статистику за 12 ноября вошли сразу семь случаев. Оперативный штаб ЯНАО объясняет это долгой процедурой подтверждения причины смерти.

«Сегодня в статистику вошли семь летальных случаев, произошедших в разные дни, среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это четверо мужчин и три женщины из Пуровского района и Ноябрьска. К сожалению, серьезные хронические заболевания не дали им справиться с инфекцией», – прокомментировала руководитель оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

По состоянию на 11 ноября в округе всего было зафиксировано 169 коронавирусных смертей. Сегодня эта цифра увеличилась до 176.

На Ямале до 1 декабря действует особый режим повышенной готовности. Северян, из-за резкого роста заболеваемости в период пандемии коронавируса, просят соблюдать все меры предосторожности.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 11.11.20

Голикова назвала регионы с наиболее высокой заболеваемостью Covid-19. / На Ямале главными очагами Covid-19 стали две территории. / Оперштаб ЯНАО сообщил о невероятном количестве коронавирусных смертей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»