Ямал опять побил рекорд по коронавирусной смертности

В ЯНАО от коронавируса скончались 8 человек. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в оперативном штабе округа. Общее число летальных исходов увеличилось до 184.

Как уточнила глава оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова, 8 человек умерли в разные дни, но попали в статистику за 13 ноября. Потребовалось время для проведения экспертизы. «Скончались пациенты в возрасте от 63 до 85 лет в Салехарде и Ноябрьске. Все они имели серьезные хронические заболевания, которые усугубили течение коронавируса», – прокомментировала Татьяна Бучкова.

В ноябре коронавирусная смертность бьет в округе рекорды. С начала месяца от новой инфекции скончались 38 человек.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 12.11.20

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