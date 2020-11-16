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Понедельник, 16 ноября 2020, 11:17 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

За неделю на Ямале от коронавируса умерли 36 человек

На три человека увеличилось число умерших от коронавируса на Ямале. На понедельник, 16 ноября, в ЯНАО число жертв COVID-19 составило 196 человек, сообщил портал стопкоронавирус.рф.

Таким образом, только за последнюю неделю в автономном округе от коронавируса скончались 36 человек. За последние сутки в ЯНАО был выявлен 191 случай коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии на Ямале коронавирусом заболели 23 595 человек. Выздоровел 16 181 заболевший, в том числе 84 за последние сутки.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 16.11.20

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