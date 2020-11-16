За неделю на Ямале от коронавируса умерли 36 человек

На три человека увеличилось число умерших от коронавируса на Ямале. На понедельник, 16 ноября, в ЯНАО число жертв COVID-19 составило 196 человек, сообщил портал стопкоронавирус.рф.

Таким образом, только за последнюю неделю в автономном округе от коронавируса скончались 36 человек. За последние сутки в ЯНАО был выявлен 191 случай коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии на Ямале коронавирусом заболели 23 595 человек. Выздоровел 16 181 заболевший, в том числе 84 за последние сутки.

Салехард, Николай Юрьев

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