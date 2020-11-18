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Среда, 18 ноября 2020, 12:07 мск

Новости Ямал

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На Ямале вновь семь человек погибли от коронавируса

На Ямале зафиксировано 195 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки. Семь человек скончались, сообщил в среду, 18 ноября, сайт стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в ЯНАО жертвами коронавирусной инфекции стали 210 человек. Общее число заболевших достигло 23 982 человек. Выздоровел 16 381 человек, в том числе 98 за последние сутки.

По данным оперативного штаба ЯНАО, сейчас с коронавирусом и внебольничными пневмониями госпитализирован 1681 пациент. 72 человека находятся в тяжелом, четверо – в крайне тяжелом состоянии. 30 пациентов с подтвержденным COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Среди вахьтовых рабочих за сутки выявлено 11 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 4 549 вахтовиков.

Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего случаев коронавируса выявлено за минувшие сутки в Ноябрьске (28 случаев), Надымском районе (26 случаев) и Пуровском районе (24 случая). Всего в муниципальных образованиях Ямала за сутки выфявлено 184 случая коронавирусной инфекции (19 433 за все время с начала пандемии).

Салехард, Николай Юрьев

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