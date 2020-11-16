Пуровская администрация приватизировала телекоммуникационную компанию

Администрация Пуровского района продала пакет в 20% акций телекоммуникационной компании АО «Пурсвязь». Акции приобрела компания «Лигл Тайм Девелопмент» из Самары, которая принадлежит Диане Шаминой. Новая владелица пакета акций является однофамилицей директора «Пурсвязи» – Николая Шамина.

Надо сказать, что с Самарой «Пурсвязь» связана уже давно. Согласно документам 2015 года (последние открытые данные), пакетом в почти 60% акций «Пурсвязи» владела компания из самарского холдинга «Нова» (является часть активов Леонида Михельсона).

Итак, согласно сайту торгов, 20% «Пурсвязи» купили почти за 9,3 млн рублей. Компания прибыльная: в январе –июне 2020 года её чистая прибыль составила более 1 млн рублей. Расположена в Тарко-Сале.

Найти в открытых источниках свежие данные о том, кто является владельцем остальных 80% акций не удалось.

«Пурсвязь» занимается услугами связи. В том числе обслуживает множество муниципальных и государственных контрактов. Большая част связана с системой видеонаблюдения на Ямале – «Безопасный город». Она также занимается телевещанием.

Новый совладелец «Пурсвязи» – фирма «Лигл Тайм Девелопмент» – занимается вопросами права и не имеет отношения к телекоммуникациям. Покупатель из Самары – структура непубличная. У компании нет сайта, номера телефонов в открытых источниках отсутствуют. Связаться с Дианой Шаминой, чтобы выяснить цель покупки актива на Ямале, не удалось.

Пуровский район, Наталья Ефремова

Пуровский район. Другие новости 16.11.20

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