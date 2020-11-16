В условиях экономии бюджета Ямал увеличит число субсидируемых рейсов

В Ямало-Ненецком округе в 2021 году вырастет число рейсов, которые будет субсидироваться из бюджета региона. В число субсидируемых попадут 34 межрегиональных и 28 межмуниципальных авиамаршрутов и это на 5 больше, чем в текущем году.

Добавятся направления «Надым – Сочи», «Надым – Симферополь», «Ноябрьск – Сочи», «Красноселькуп – Салехард», «Красноселькуп – Тюмень». Это означает, что жители региона смогут купить билеты на эти рейсы по фиксированной цене, а авиакомпания не сможет поднимать их стоимость даже в праздники и дни высокого спроса.

Увеличение числа рейсов произойдет, несмотря на дефицит, образовавшийся в бюджете округа на следующий год. Законодательное собрание будет рассматривать закон о бюджете на следующей неделе, но уже сегодня известно, что руководству Ямала пришлось провести инвентаризацию расходов, чтобы сохранить все обязательства по ключевым направлениям. Транспортная сфера – вошла в их число.

Более того, правительство округа сохранит льготы для многодетных семей. Изначально мера поддержки позиционировалась, как «пилотный» проект, но стала популярной у жителей региона и ее решили оставить.

«С 2020 года расширился список тех, кто может воспользоваться льготным билетами за 2500 руб. В программу включены дети из многодетных семей в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся в вузах. Реализация мер социальной поддержки продолжится и в следующем году», – пояснила исполняющая обязанности директора регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства Наталья Сагун.

Политику увеличения субсидируемых рейсов губернатор Дмитрий Артюхов запустил в 2019 году. В 2020 году их число выросло до 30 – это в 5 раз больше, чем три года назад. Добавились новые южные направления по фиксированной цене 9 тыс 900 рублей. Впервые прямые рейсы до Сочи появились из Салехарда и Нового Уренгоя. Рейс до Симферополя стал субсидироваться из всех ямальских городов.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк считает такие меры верными, несмотря на то, что поддержка региональной авиакомпании часто критикуется представителями транспортного бизнеса.

«Конечно, руководство региона прекрасно понимает, что, с одной стороны очень важно сохранять условия конкуренции, потому что конкуренция двигатель прогресса, но еще важнее – мотивировать населения жить на Ямале, предоставляя им комфортные условия. Мы прекрасно понимаем, что именно транспортная доступность для такого непростого региона, как Ямал, является одной из самых важных составляющих благополучия региона и в целом самочувствия населения. Если у любой семьи, которая проживает на Ямале, будет возможность выехать за пределы региона для лечения, отдыха, просто встретиться с родными и близкими, и при этом еще руководство региона выделяет на это субсидии, мне кажется, это в значительной степени влияет на благополучие, в целом на комфорт и, наверное, даже ощущение счастья жителей Ямала», – оценил Никита Данюк.

Салехард, Дарья Котова

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