Власти Ямала сверстали дефицитный бюджет на 2021 год

Правительство ЯНАО сверстало проект дефицитного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Документ, который есть в распоряжении агентства «Новый День», предполагает, что дефицит в следующем 2021 году составит 54,8 млрд рублей. Доходы планируются на уровне 191,5 млрд рублей. Это намного меньше уровня 2020 года (с изменениями на июнь 2020 года доходы за текущий год планируются на уровне 244,5 млрд рублей).

Ещё летом 2020 года ожидалось, что доходы в 2021 году составят порядка 245 млрд рублей. Но, как видим, в проекте пока другие цифры. Дефицита не должно было быть. Возможно, планируется скорректировать показатели в 2021 году и выйти в ноль.

3 млрд рублей из резервного фонда в 2021 году хотят направить на финансирование дефицита бюджета округа.

Ожидания экономистов

К бюджету прилагается прогноз социально-экономического развития региона в 2021 году и последующих. В нём указано, что в 2021 году ожидается рост добычи углеводородов в условиях постпандемийного восстановления внешнего спроса, расширение производства нефтепродуктов и оживление потребрынка. При этом есть оговорка. «Несмотря на позитивную динамику прироста, восстановление ВРП в текущих ценах до уровня 2019 года ожидается только в 2023 году», – говорится в документе.

В сельском хозяйстве власти рассчитывают на расширение переработки продукции оленеводства (шкуры, рога, пищевые и непищевые субпродукты) и увеличение переработки самой оленины. В прогнозном периоде планируется строительство цехов по переработке мяса оленя и субпродуктов в п. Харп Приуральского района.

В среднесрочной перспективе в округе ждут несколько проектов. Это «Арктик СПГ-2»: строительство завода по сжижению природного газа на ресурсной базе Салмановского месторождения; «Обской СПГ»: строительство терминала по сжижению природного газа с двумя технологическими линиями мощностью 2,5 млн. тонн в год каждая; обустройство нефтегазоконденсатных месторождений (Северо-Комсомольское, Харасавейское, Береговое, Южно-Русское). «В 2021-2023 годах компания ПАО «Новатэк» планирует инвестировать в автономный округ около 1 002 млрд рублей» – указывают экономисты.

Доходы

Доходы бюджета формируются преимущественно за счёт налогов от нефтегазовых компаний. Налог на прибыль организаций составит в 2021 году 63,4 млрд рублей. На доходы физлиц «запланировано» 37,7 млрд рублей. Налог на имущество организаций должен пополнить бюджет Ямала на 77,1 млрд рублей.

Программа Сотрудничество

В 2021 году Ямал традиционно по программе «Сотрудничество» передаст часть доходов в бюджет Тюменской области – 26,5 млрд рублей. Согласно проекту бюджета, в 2022 году эта сумма составит 27,6 млрд рублей, в 2023 году – 28,7 млрд рублей.

Расходы. ЖКХ

Одной из самых крупных статей расходов является ЖКХ. Только за 2021 год планируется потратить 46,8 млрд рублей. В том числе власти Ямала по-прежнему будут предоставлять субсидии «мусорному оператору» – «Инновационные технологии», и поставщикам ресурсов – на покрытие разницы между тарифами для населения и стоимостью услуг. На это уйдёт порядка 15 млрд рублей. Кроме того, 633 млн рублей получат организации, которые занимаются откачкой и вывозом бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде.

В раздел ЖКХ входит субсидия для «Фонда жилищного строительства» на расселение аварийного жилья, формирование жилищного фонда – 16 млрд рублей. Ещё почти 730 млн этот фонд получит на арендное жильё. И ещё 1,5 млрд рублей – на коммунальную инфраструктуру.

АПК, транспорт

Следующий затратный раздел – национальная экономика. На него в 2021 году запланировано 48,6 млрд рублей. В том числе на сельское хозяйство и рыболовство – 3,5 млрд рублей. Около миллиарда из этой суммы уйдёт на северное оленеводство. Эти деньги планируется потратить на гранты, на строительство изгородей (Ямал переходит к системе изгородного оленеводства), на субсидии предприятиям. На развитие рыболовства направят 1,2 млрд рублей. Часть из них также пойдёт на гранты и субсидии.

Ещё 31 млн рублей потратят на доставку сельскохозяйственной и продовольственной продукции на рынок юга Тюменской области.

На транспорт должно быть израсходовано 6,4 млрд рублей. Почти миллиард пойдёт на строительство и ремонт аэропортов. Крупные суммы получат авиакомпании (преимущественно это АТК «Ямал») – на межрегиональные перевозки 3,5 млрд рублей. Речь, втом числе, идет о субсидируемых рейсах. И ещё 60 млн рублей планируют выделить на субсидии для льготных полётов многодетных семей.

На дорожное хозяйство в 2021 году запланировано 16,5 млрд рублей.

В этот же раздел входят и «научные исследования»: тут в том числе планируется отдать в форме субсидий НП «Российский Центр освоения Арктики» несколько десятков миллионов. Деньги должны пойти на «деятельность Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра», на изучение и сохранение биоразнообразия, на развитие сети научно-исследовательских стационаров и на развитие сельскохозяйственной науки и инфраструктуры в Арктике. Еще порядка 34 млн рублей заложено на другие научные работы.

В разделе – «другие вопросы в области национальной экономики» – в том числе субсидия в 114 млн рублей Фонду «Агентство инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО».

Медицина

На здравоохранение в следующем году хотят выделить 27,6 млрд рублей.

Соцполитика

На соцполитику запланировано 32, 4 млрд рублей.

Образование

В проекте бюджета на 2021 год на вопросы образования заложено 39,3 млрд рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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