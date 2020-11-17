На Ямале только прокурор смог убедить чиновников переселить пенсионерку из разваливающегося дома

На Ямале пенсионерка была вынуждена проживать в доме, который еще в 2012 году получил статус аварийного жилья. Прокуратура ЯНАО обратилась с иском в суд и потребовала от администрации Тазовского района переселить пожилую женщину.

Как сообщает 17 ноября прокуратура ЯНАО, речь идет о многоквартирном доме, который в 2012 году был признан аварийным и подлежит сносу. Другое помещение по договору социального найма местные власти жительнице разваливающегося дома не предоставили. «Фактически пенсионерка была вынуждена проживать в аварийном доме, подвергая опасности жизнь и здоровье», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Прокуратура через суд потребовала от администрации Тазовского района предоставить пожилой женщине благоустроенное жилье вне очереди. «Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Благодаря вмешательству прокуратуры пенсионерке предоставлена благоустроенная квартира», – резюмировали в окружной прокуратуре.

Тазовский район, Дарья Котова

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