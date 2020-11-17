На Ямале от коронавируса за сутки скончались 7 человек, с начала ноября – 57

На Ямале от коронавируса за сутки скончались еще 7 человек. На текущий момент общее число летальных исходов – 203.

Как сообщила 17 ноября глава оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова, за сутки скончались семь пациентов больниц Ноябрьска, Салехарда и Нового Уренгоя. «Это пациенты в возрасте от 52 до 80 лет, состояние которых осложнилось серьезными хроническими заболеваниями», – прокомментировала г-жа Бучкова. У всех умерших коронавирус был подтвержден лабораторно.

Коронавирусная смертность в ЯНАО растет ежедневно. Если на начало месяца, 1 ноября, было зафиксировано 146 летальных исходов, то по состоянию на 17 ноября умерло 203 человека.

Салехард, Дарья Котова

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