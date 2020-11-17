На Ямале два города и район стали антилидерами по распространению коронавируса

В ЯНАО к 17 ноября выявлено 192 новых случая коронавируса. Общее число заболевших уже превышает 23,7 тыс человек.

Как уточнили в оперативном штабе ЯНАО, сейчас в больницах находятся 82 пациента, чье состояние медики оценивают как тяжелое, еще пять северян – в крайне тяжелом состоянии. Как сообщал «Новый День», в ноябре Ямал начал бить рекорды по ковидсмертности. Только с 1 по 17 ноября в округе скончались 57 человек. Общее число летальных исходов – 203.

По суточному приросту заболевших сегодня лидируют Надымский район, там 36 новых случаев. Затем идут две территории округа – города Ноябрьск и Муравленко, где выявлено 28 и 21 новый случай соответственно. Столица Ямала на четвертом месте по суточному приросту: в Салехарде 15 инфицированных. По 14 заболевших зафиксировано в городах Лабытнанги и Губкинский.

Ноябрьск, Муравленко, Дарья Котова

Ноябрьск, Муравленко. Другие новости 17.11.20

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