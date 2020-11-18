Власти Ямала запускают новую программу переселения из ветхого и аварийного жилья

На Ямале стартует новая программа переселения жильцов из аварийного жилого фонда в другие регионы. Программа начнет действовать с 1 января, заявил на пресс-конференции в среду, 18 ноября, директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Юрий Теряев.

На новую программу в бюджете региона предусмотрено 400 миллионов рублей. Ямальцы смогут воспользоваться новой программой наряду с программой «Сотрудничество», предполагающей переезд на юг Тюменской области, и федеральной программой с использованием государственных жилищных сертификатов.

При разработке новой программы был использован опыт «Сотрудничества». Для участия надо сдать старое жилье и получить субсидию на приобретение нового. Стоимость жилья будет определяться на основании данных Минстроя о средней стоимости квадратного метра на территории РФ. На четвертый квартал 2020 года она составляет около 50 тыс. рублей. Размер субсидии будет зависеть от состава семьи участников программы. Очередь желающих будут формировать по дате подачи заявки.

На Ямале многие желают переехать, отметил Теряев. В очереди на переселение по программе «Сотрудничество» состоят около 20 тысяч семей, на государственные жилищные сертификаты федеральной программы – более 10 тысяч семей. Всего в 2021 году власти ЯНАО планируют расселить около 120 тысяч кв м жилья, пишет «Север Пресс».

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 18.11.20

Губернатор Артюхов выйдет в эфир в соцсетях, прошлый стрим запомнился «прорывными штуками». / На Ямале вновь семь человек погибли от коронавируса. / На Ямале два города и район стали антилидерами по распространению коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»