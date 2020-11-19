Новые жертвы коронавируса на Ямале. За неделю умер 41 человек

На Ямале от коронавируса вновь умерли семь человек. Такие денные опубликовал в четверг, 19 ноября, оперативный штаб ЯНАО.

«Семь летальных случаев у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией зафиксированы в Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое, – заявила руководитель Оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова. – Пациенты с серьезными хроническими заболеваниями, к сожалению, не смогли справиться с болезнью, несмотря на все усилия врачей». В общей сложности, с начала пандемии болезнь унесла жизни 217 человек.

За сутки в округе было зафиксировано 198 новых случаев COVID-19, в том числе 10 среди вахтовиков из других регионов. С начала пандемии в ЯНАО коронавирус выявили у 24 180 человек. 74 пациента находятся в тяжелом состоянии, пятеро – в крайне тяжелом, 25 человек с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего на 19 ноября в округе госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями1672 пациента.

Среди муниципальных обюразования округа по числу заболевших лидируют Ноябрьск (31 заболевший за сутки), Губкинский (24 заболевших) и Надымский район (23 заболевших). Всего в 11 муниципалитетах Ямала заболели 188 человек.

За сутки выздоровели 103 пациента. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 16 484 человека.

Салехард, Николай Юрьев

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