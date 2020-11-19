Губернатор Ямала и Минвостокразвития пришли к соглашению по Арктической зоне

Агентство ЯНАО «Мой бизнес» станет управляющей компанией по работе с резидентами Арктической зоны. Такое соглашение подписали в Москве в ходе встречи в четверг, 19 ноября, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Как сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО, Агентство будет принимать заявки от предпринимателей на получение статуса резидента Арктической зоны, оказывать им содействие в подготовке документов, заключать инвестиционные соглашения и контролировать их исполнение. Кроме того, в задачи агентства входит информировать инвесторов об условиях и механизмах поддержки.

Пока на Ямале зарегистрированы два резидента Арктической зоны – предприятие из Салехарда с проектом прачечного производства и компания из Ноябрьска, собирающаяся построить многофункциональный производственный участок по организации погрузочных работ и хранению грузов. Еще 25 заявок находятся на рассмотрении.

Пакет федеральных законов о государственной поддержке бизнеса в Арктике вступил в силу 28 августа. Для резидентов на 10 лет обнулена федеральная часть налога на прибыль, предусмотрено субсидирование 75% объема страховых взносов для вновь создаваемых рабочих мест. Для производств СПГ и газохимии на 12 лет обнулен НДПИ, а регионы получили право снижать до нуля региональную часть налога на прибыль.

Салехард, Николай Юрьев

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