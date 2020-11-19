Губернатор Дмитрий Артюхов предупредил ямальцев о вреде антибиотиков

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов призвал жителей округа не заниматься самолечением антибиотиками против коронавируса. Такое заявление Артюхов сделал в ходе общения с жителями ЯНАО в соцсети «Инстаграм».

«В ряде случаев антибиотики могут только навредить, – отметил губернатор. – Назначать их могут только специалисты». Губернатор добавил, что при самостоятельном назначении препаратов люди могут столкнуться с ситуациями, когда лекарства впоследствии перестают помогать.

Комментируя вопросы жителей округа про аппараты искусственной вентиляции легких, волстребованные для тяжелых больных коронавирусом, Артюхов также заявил, что в ЯНАО существует запас свободных коек, оборудованных аппаратами ИВЛ. Всего на Ямале ИВЛ оборудованы 122 койки, а сейчас больными из них заняты 35 коек.

При этом Артюхов предсказал кратный рост числа обращений граждан из-за ОРВИ в этом сезоне.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 19.11.20

Губернатор Ямала и Минвостокразвития пришли к соглашению по Арктической зоне. / Новые жертвы коронавируса на Ямале. За неделю умер 41 человек. / Власти Ямала запускают новую программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»