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Четверг, 19 ноября 2020, 18:59 мск

Новости Ямал

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Губернатор Ямала дал жесткую оценку 2020 году

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назвал 2020 год «жутким годом». Об этом он заявил во время общения с жителями ЯНАО на своей странице в соцсети «Инстаграм».

Губернатор Ямала отвечал на вопрос, будут ли в регионе достроены ледовые городки. Глава региона ответил, что городки, безусловно, будут достроены. «В этот жуткий год хоть какое-то счастье, погулять, – отметил губернатор. – Ведь внутри нельзя собираться».

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Салехард. Другие новости 19.11.20

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