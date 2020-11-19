Губернатор Ямала дал жесткую оценку 2020 году

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назвал 2020 год «жутким годом». Об этом он заявил во время общения с жителями ЯНАО на своей странице в соцсети «Инстаграм».

Губернатор Ямала отвечал на вопрос, будут ли в регионе достроены ледовые городки. Глава региона ответил, что городки, безусловно, будут достроены. «В этот жуткий год хоть какое-то счастье, погулять, – отметил губернатор. – Ведь внутри нельзя собираться».

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 19.11.20

Губернатор Дмитрий Артюхов предупредил ямальцев о вреде антибиотиков. / Губернатор Ямала и Минвостокразвития пришли к соглашению по Арктической зоне. / Новые жертвы коронавируса на Ямале. За неделю умер 41 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»