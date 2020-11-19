Губернатор Артюхов рассказал, будет ли ледовый дворец в Губкинском

Ледовый дворец в Губкинском не приоритетный проект властей ЯНАО. Об этом губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил во время общения с жителями ЯНАО на своей странице в соцсети «Инстаграм».

«Это вопрос приоритетов, – заявил Артюхов. – не удивлюсь, если мне этот вопрос глава (Губкинского – ред.) написал под видом жителя».

Артюхов отметил, что на предстоящий год в приоритете для властей округа – объекты здравоохранения и образования. Так, в регионе планируется ввести в строй 22 детских сада.

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