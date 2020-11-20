российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 ноября 2020, 12:55 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале число погибших от коронавируса возросло до 223 человек

Шесть случаев смерти больных коронавирусом зафиксированы на Ямале за минувшие сутки. Зафиксировано 197 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу, 18 ноября, оперативный штаб ЯНАО.

«В трагическую статистику вошли шесть летальных случаев у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. К сожалению, четверо мужчин и две женщины из Ноябрьска и Надыма не справились с тяжелым течением болезни», – сообщила руководитель оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Всего с начала пандемии в ЯНАО жертвами коронавирусной инфекции стали 223 человека. Общее число заболевших достигло 24 377 человек. Выздоровели 16 591человек, в том числе 107 за последние сутки.

По данным оперативного штаба ЯНАО, сейчас с коронавирусом и внебольничными пневмониями госпитализирован 1653 пациента. 69 человек находятся в тяжелом, четверо – в крайне тяжелом состоянии. 26 пациентов с подтвержденным COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Среди вахтовых рабочих за сутки выявлено 16 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 4 575 вахтовиков.

Среди муниципалитетов ЯНАО печальное лидерство по количеству новых заболевших сохраняет Ноябрьск (36 случаев). На втором месте Тазовский (19 случаев) и Надымский (18 случаев) районы. Всего в муниципальных образованиях Ямала за сутки выявлен 181 случай коронавирусной инфекции (19 802 за все время с начала пандемии).

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 20.11.20

На Ямале осудили руководителя ГУПа, который иногда летал в Испанию вместо работы. / Губернатор Артюхов рассказал, будет ли ледовый дворец в Губкинском. / Губернатор Ямала дал жесткую оценку 2020 году. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,