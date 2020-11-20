На Ямале число погибших от коронавируса возросло до 223 человек

Шесть случаев смерти больных коронавирусом зафиксированы на Ямале за минувшие сутки. Зафиксировано 197 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу, 18 ноября, оперативный штаб ЯНАО.

«В трагическую статистику вошли шесть летальных случаев у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. К сожалению, четверо мужчин и две женщины из Ноябрьска и Надыма не справились с тяжелым течением болезни», – сообщила руководитель оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Всего с начала пандемии в ЯНАО жертвами коронавирусной инфекции стали 223 человека. Общее число заболевших достигло 24 377 человек. Выздоровели 16 591человек, в том числе 107 за последние сутки.

По данным оперативного штаба ЯНАО, сейчас с коронавирусом и внебольничными пневмониями госпитализирован 1653 пациента. 69 человек находятся в тяжелом, четверо – в крайне тяжелом состоянии. 26 пациентов с подтвержденным COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Среди вахтовых рабочих за сутки выявлено 16 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 4 575 вахтовиков.

Среди муниципалитетов ЯНАО печальное лидерство по количеству новых заболевших сохраняет Ноябрьск (36 случаев). На втором месте Тазовский (19 случаев) и Надымский (18 случаев) районы. Всего в муниципальных образованиях Ямала за сутки выявлен 181 случай коронавирусной инфекции (19 802 за все время с начала пандемии).

Салехард, Николай Юрьев

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