Ямал сохранит все жилищные программы на 2020 год, несмотря на коронакризис

В следующем году в Ямало-Ненецком округе продолжат действовать все существующие жилищные программы. Деньги на это уже заложены в законе о бюджете, который депутаты законодательного собрания будут рассматривать ровно через неделю, рассказал глава департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Юрий Теряев.

Несмотря на серьезное сокращение доходов из-за последствий пандемии, сфера строительства и жилья получит увеличенное финансирование по сравнение с 2020 годом.

Переселение жителей региона из аварийного жилья – самая весомая по объемам часть жилищных программ. В следующем году в новые квартиры переедут почти 3,5 тысячи ямальских семей.

«Мы продолжаем выполнять поручение губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова о расселении миллиона квадратных метров аварийного жилья до 2025 года. К концу года этот показатель составит 240 тысяч квадратных метров. Расселение такими темпами необходимо обеспечивать вводом нового жилья. Сейчас в округе строится 590 тысяч квадратных метров жилья, или 194 многоквартирных дома», – рассказал Теряев.

В 2021 году останутся в силе и остальные программы, введенные губернатором Артюховым. Департамент зарезервировал средства для улучшения условия проживания 700 молодых семей, 250 семей работников бюджетной сферы, 390 многодетных семей.

Член общественной палаты РФ Евгений Забродин считает, так расставленные приоритеты в условиях экономии бюджетных денег – это именно то, чего ожидают жители арктического региона и то, от чего зависит позитивный общественный климат. «Понятно, в какой сложной экономической ситуации сейчас находится и Ямал и вся страна в целом. Для власти сейчас необходимо сохранить стабильность не только в экономике, но и в социальном самочувствии населения, избежать упаднических настроений, а сделать это реально можно только продемонстрировав готовность помочь жителям реально, помочь рублем. То, что, правительство региона готово сохранить прежние социальные гарантии и трансферты населению это уже большое достижение на фоне падения доходов регионального бюджета и РВП. Ямал всегда был в числе регионов с наиболее социально ориентированной внутренней политикой, так что сохранение основных гарантий, в том числе и в вопросах поддержке института семьи, многое значит для формирования позитивного социального и общественного климата», – считает Евгений Забродин.

Салехард, Николай Юрьев

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