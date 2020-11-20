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Пятница, 20 ноября 2020, 15:26 мск

Новости Ямал

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Ямальские единороссы спросят жителей округа, нужны ли им дополнительные часы тишины

Ямальское отделение партии «Единая Россия» намерено провести опрос жителей региона, чтобы выяснить их отношение к продлению обязательных «часов тишины». Найти в этом вопросе «золотую середину» попросил единороссов губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время своего прямого эфира в «Инстаграм» в четверг, 19 ноября.

Глава региона отметил, что вопрос о продлении «часов тишины» назрел в связи с тем, что люди стали больше проводить времени дома, а дети находятся на дистанционном обучении. Как сообщает официальный сайт регионального отделения «Единой России», со следующей недели в соцсетях партия запустит опрос и соберет мнения ямальцев по вопросу увеличения числа «часов тишины». Депутатская фракция «Единой России» в заксобрании ЯНАО намерена детально изучить наработки предшественников и внести свои предложения в региональный законопроект.

«Безусловно, действующим законодательством должно обеспечиваться соблюдение тишины и покоя граждан, особенно актуально это, когда многие находятся на карантине и самоизоляции, дистанционно обучаются студенты и школьники. В настоящее время все чаще поступают предложения граждан о введении дополнительных требований по соблюдению тишины и покоя. Мы понимаем, что решение о введении более строгих требований должно быть взвешенным и учитывать интересы всех участников социальных отношений. Депутатским корпусом, а также руководством регионального отделения партии «Единая Россия» во главе с Алексеем Ситниковым этот вопрос будет детально проработан с учетом имеющейся практики правоприменения» – заявила заместитель председателя заксобрания ЯНАО, заместитель секретаря реготделения партии «Единая Россия» Наталия Фиголь.

В начале 2020 года на Ямале уже рассматривали возможность изменить законодательство «о тишине». Предлагалось введение административной ответственности за нарушение тишины в обеденное время – с 12 до 15 часов и при производстве ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ с 20.00 до 22.00 часов. Сейчас на Ямале пользоваться перфоратором или громко слушать музыку разрешено до 23 часов.

Временной промежуток для соблюдения тишины в ночное время предлагалось увеличить в будни с 22.00 до 8.00 часов следующего дня, в выходные и нерабочие праздничные дни с 22.00 до 10.00 часов следующего дня. Также планировалось увеличить размер санкций за нарушение тишины, включить в защищаемые территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами и расширить перечень исключений на действие норм о тишине.

Салехард, Николай Юрьев

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