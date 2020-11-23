Число жертв коронавируса на Ямале достигло 237 человек

Число умерших от коронавируса на Ямале достигло 237 человек. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил портал стопкоронавирус.рф.

В понедельник, 23 ноября оперативный штаб Ямала сообщил о трех смертях больных коронавирусом. «Трое пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Ноябрьске и Новом Уренгое. Это мужчины в возрасте 62, 64 и 69 лет. Течение болезни у них осложнилось сопутствующими хроническими заболеваниями», – сообщила руководитель Оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова. 21 и 22 ноября скончались 7 и 4 человека соответственно.

Общее число заболевших в округе достигло 24 966 человек, в том числе 194 за последние сутки. Выздоровели 16 897человек, из них 95 за последние сутки.

Сейчас с коронавирусом и внебольничными пневмониями госпитализирован 1674 пациента. 54 человека находятся в тяжелом, один – в крайне тяжелом состоянии. 22 пациента с подтвержденным COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Среди вахтовых рабочих за сутки выявлен один случай коронавируса. Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 4 602 вахтовиков.

Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Ноябрьске (31 случай), Надымский район (26 случаев), Новый Уренгой и Муравленко (по 21 случаю).

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 20.11.20

Ямальские единороссы спросят жителей округа, нужны ли им дополнительные часы тишины. / Ямал сохранит все жилищные программы на 2020 год, несмотря на коронакризис. / На Ямале число погибших от коронавируса возросло до 223 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»