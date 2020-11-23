На Ямале назначен руководитель Госстройнадзора

На Ямале назначен руководитель службы государственного строительного надзора. Им стал Алексей Сарнавский, сообщила в понедельник, 23 ноября, пресс-служба правительства ЯНАО.

Сарнавский стал одним из победителей конкурса на включение в резерв на должность главы службы, объявленного 1 мая. На конкурс заявились 105 претендентов из 22 регионов РФ. Они прошли профессиональное тестирование и предварительное интервью, по результатам которых были определены финалисты.

В заключительном очном этапе конкурса приняли участие 10 кандидатов. В течение двух дней они выполняли конкурсные задания, среди которых были презентация своего профессионального опыта, оценка качества работ на реальной стройплощадке в Салехарде, участие в публичной дискуссии по теме долевого строительства. В итоге в резерв были включены три человека.

Алексею Сарнавскому 44 года, он родом из Вологодской области. Работал пожарным, монтажником трубопроводов, инженером по охране труда. В 2008 году сталу начальником отдела в ООО «Стройгазмонтаж», доработал до должности начальника департамента контроля качества и окружающей среды. Имеет три высших образования: Вологодский политехнический институт по специальности «Эксплуатация транспортных средств», Вологодский государственный педагогический университет по специальности «Юриспруденция» и Тюменский индустриальный университет по направлению «Нефтегазовое дело».

Другой победителей конкурса на включение в резерв, Евгения Таран, назначена первым заместителем руководителя службы.

Салехард, Николай Юрьев

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