На Ямале волонтеры будут возить пенсионерам бесплатные продукты и защитные маски

На текущей неделе в ЯНАО стартует акция «Северяне против коронавируса». Особое внимание в рамках акции будет уделено ямвальцам старше 65 лет, волонтеры будут бесплатно доставлять пенсионерам продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты.

Как сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО, борьбу с коронавирусом и работу добровольцев в понедельник, 23 ноября губернатор Дмитрий Артюхов обсудил на рабочей встрече с председателями комитетов Законодательного собрания округа, депутатами от партии «Единая Россия». В ходе встречи секретарь регионального отделения «ЕР», первый заместитель председателя Заксобрания Алексей Ситников заявил, что волонтёры готовы подключиться также к доставке продуктовых наборов школьникам из льготных категорий, которые находятся на дистанционном обучении.

В марте в округе был развёрнут волонтёрский центр «Единой России». В него вошли более 600 добровольцев из всех муниципалитетов. Сейчас они объединились в единый центр с волонтерами-медиками, волонтерами Победы и ОНФ.

«Основная задача работы волонтерского центра – помочь медицинским работникам в этот сложный период, а также нашим землякам справиться с заболеванием. Мы доставляем горячие обеды, ежедневно развозим больным лекарства, подвозим врачей к пациентам и домой после рабочей смены. Всего для перевозки врачей силами муниципальных администраций, регионального парламента, организаций и предприятий предоставлены 124 авто с водителями-добровольцами. Среди них есть и мои коллеги – депутаты», – рассказал Ситников.

Также на встрече губернатор Ямала обсудил с депутатами работу над бюджетом на 2021 – 2023 годы. Дмитрий Артюхов подчеркнул, что бюджет следующего года «формируется в непростых для всей мировой экономики условиях». «Тем не менее за счет грамотного перераспределения средств мы полностью сохраняем все социальные обязательства и проекты, которых ждут наши жители. Это и жилищные программы, и строительство новых школ и поликлиник», – отметил Артюхов.

Председатель Законодательного собрания Сергей Ямкин предложил создать систему депутатского контроля за строительством социально значимых объектов в округе. Ямкин заявил, что депутаты-единороссы готовы сопровождать строящиеся социальные объекты от проектирования до окончательного ввода в эксплуатацию. «За каждой территорией мы закрепим определенных депутатов, в соответствии с местом их выдвижения», – пообещал спикер заксобрания.

Также на встрече единороссов с главой региона обсудили предстоящую подготовку регионального закона о тишине и работу общественных приемных.

Салехард, Николай Юрьев

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