На Ямале – три новых смерти от коронавируса. Число заболевших превысило 25 тысяч человек

От коронавируса на Ямале умерли 240 человек. О смерти еще троих пациентов с COVID-19 во вторник, 24 ноября, сообщил оперштаб ЯНАО.

«В Новом Уренгое скончались двое мужчин в возрасте 52 и 65 лет, в Ноябрьске – женщина 1951 года рождения. Несмотря на все усилия врачей, интенсивная терапия не принесла результата», – сообщила руководитель оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Общее число заболевших в округе достигло 25 162 человек, в том числе 196 за последние сутки. Выздоровели 17 002 человека, из них 105 за последние сутки.

Сейчас с коронавирусом и внебольничными пневмониями госпитализирован 1597 пациентов. 60 человек находятся в тяжелом, двое – в крайне тяжелом состоянии. 26 пациента с подтвержденным COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ.

Среди вахтовых рабочих за сутки выявлено 13 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 4 615 вахтовиков.

Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Ноябрьске (34 случая), Пуровском районе (22 случая), Новом Уренгое и Губкинском (по 20 случаев).

Салехард, Николай Юрьев

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