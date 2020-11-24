На Ямале бабушка выкинула из окна раздетую внучку

В селе Аксарка бабушку признали виновной в покушении на убийство внучки, которой не исполнилось и года. Суд приговорил женщину к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима с последующим испытательным сроком в 1 год, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Как установил суд, женщина, будучи пьяна, выбросила из окна своей квартиры 11-месячную внучку без верхней одежды, хотя на улице было 8 градусов мороза. Малышка не погибла только благодаря тому, что упала в снег, который смягчил удар при падении. Девочка отделалась кровоподтеком на правой голени, ее мать вовремя подоспела на помощь.

Бабушка ребенка утверждала, что не помнит обстоятельств произошедшего и не могла совершить такое преступление. Однако, жюри присяжных, состоявшее из шести человек, единогласно признало женщину виновной в «покушении на убийство малолетней, заведомо для виновной находящейся в беспомощном состоянии, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам».

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 24.11.20

На Ямале – три новых смерти от коронавируса. Число заболевших превысило 25 тысяч человек. / На Ямале волонтеры будут возить пенсионерам бесплатные продукты и защитные маски. / На Ямале назначен руководитель Госстройнадзора. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»