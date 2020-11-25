На Ямале вновь увеличилось количество умерших от коронавирусной инфекции

Число жертв коронавируса на Ямале достигло 243 человек. О смерти еще троих пациентов с COVID-19 в среду, 25 ноября, сообщил оперштаб ЯНАО.

«В Ноябрьске скончались двое мужчин в возрасте 60 и 65 лет, в Салехарде – 71-летняя женщина. Интенсивная терапия, к сожалению, не принесла результата. Ослабленные хроническими заболеваниями люди не справились с болезнью», – рассказала руководитель оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Общее число заболевших в округе достигло 25 359 человек, в том числе 197 за последние сутки. Выздоровели 17 109 человек, из них 107 за последние сутки.

С коронавирусом и внебольничными пневмониями госпитализирован 1530 пациентов. 62 человека находятся в тяжелом, двое – в крайне тяжелом состоянии. 22 пациента с подтвержденным COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ.

Среди вахтовых рабочих за сутки выявлено 18 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 4 633 вахтовиков.

Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Надымском районе (23 слуачя), Ноябрьске (20 случаев), Пуровском и Тазовском районах, а также в Губкинском (по 18 случаев).

Салехард, Николай Юрьев

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