На проезд по Пуровскому мосту введены скидки на ближайшие три месяца

Система скидок при оплате за проезд по мосту через реку Пур начала действовать на Ямале. В зависимости от категории транспорта стоимость проезда снизилась на 5% – 50%, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Также расширен перечень категорий транспорта, имеющих право на бесплатный проезд по мосту. В бесплатный перечень вошли легковые автомобили с прицепом. Льготные условия будут действовать в течение трех месяцев. Движение по Пуровскому мосту остаётся бесплатным для легковых автомобилей, автомобилей с прицепами, мотоциклов, общественного транспорта и транспорта для перевозки вахтовиков.

Если до введения скидок цена за проезд по мосту грузовика массой от 50 до 60 тонн составляла 55 370 рублей, то сейчас – 29 590. «При заключении концессионного соглашения в 2018 году предполагалось, что строительство завершится в марте 2021 года. Генеральный подрядчик АО «Мостострой-11» смог закончить работы раньше срока. Ранний ввод позволил сократить стоимость строительства, период пользования кредитом и, соответственно, проценты, а снижение ключевой ставки рефинансирования дало возможность снизить сами проценты. Благодаря всем этим обстоятельствам у компании (ООО «Региональная инфраструктурная компания» – ред.) есть возможность принять предложение о введении скидки на проезд», – объяснил генеральный директор АО «Мостострой-11» Николай Руссу.

В течение трёхмесячного льготного периода «Региональная инфраструктурная компания» намерена разработать систему абонентской платы в зависимости от предоплаченного трафика и периода (месяц, квартал, год). В компании ожидают, что за три месяца трафик стабилизируется, и это позволит предложить всем участникам проекта взаимовыгодные условия на основе качественной аналитики.

Действовавший ранее на понтонной переправе официально опубликованный тариф для этой категории транспорта составлял 119 140 рублей. Таким образом, предприятия, оплачивающие проезд по понтонной переправе в соответствии с официальными тарифами, получают существенную экономию при использовании моста. По федеральному закону «Об автомобильных дорогах», ни оператор моста, ни оператор понтонной переправы не имеют законных оснований предлагать отдельным перевозчикам заключение договоров на льготных условиях и тарифах, отличных от официально опубликованных.

Движение по Пуровскому мосту открылось 16 октября 2020 года. Мост построен за счет частных инвестиций, стоимость составила 10 млрд рублей. Мост связал восточную часть ЯНАО с основной сетью региональных дорог и решил проблему с переправой для десятков тысяч жителей округа.

Салехард, Николай Юрьев

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